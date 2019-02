Seitdem das „Sprungbrett“ in der Mühle Oberteuringen nicht mehr stattfindet, gibt es in der nahen Umgebung keine Plattform für Bühnenamateure aller Art mehr. Damit ist jetzt Schluss: Im Kulturraum Casino im Fallenbrunnen findet am Freitag, 22. Februar, zum ersten Mal die Talentbühne „See Sterne“ statt. Veranstalter ist die Kulturhaus Caserne GmbH.

See Sterne ist das Projekt von Bernd Eiberger, dem stellvertretenden Leiter der Kulturhaus Caserne GmbH. Er möchte See Sterne zum Podium für alle Formen der Bühnenkünste machen: Comedy, Kabarett, Lesungen, Theater, Tanz aller Arten, Zauberei, Livemusik von Klassik über Rock bis zu Rap und Hiphop – und was es noch so alles gibt. „Es muss bei den Auftritten im Rahmen der See Sterne nicht alles perfekt sein“, sagt er. „Genau darum geht es ja.“ Wer sich hier anmeldet, soll sich ausprobieren können, vor Publikum Erfahrungen sammeln. Um das zu ermöglichen, ist Eiberger auch auf die Musikschule Friedrichshafen zugegangen. „Aber es kam leider keine Rückmeldung“, sagt er.

In der Mühle Oberteuringen fand vor rund drei Jahren das letzte „Sprungbrett“ statt. Danach wurde dieser langjährige Talentschuppen eingestellt. Es fehlte zuletzt einerseits an Anmeldungen und andererseits an Zuverlässigkeit: Mancher Freiwillige hatte sich angemeldet, war aber zum Auftritt nicht erschienen, so Irmy Dollansky vom Organisationsteam der Teuringer Mühle. „Aber vielleicht erlebt das Konzept ja in Friedrichshafen jetzt einen neuen Schub“, fügt sie an.

Ein Anfang jedenfalls ist gemacht: Am Freitag werden Musik, Artistik, Schauspiel und Literatur geboten. Sechs bühnenhungrige Einzeltäter und Gruppen haben sich ein Herz gefasst. Eine davon ist die junge Liedermacherin Vera Aggeler aus Wangen. Mit akustischer Gitarre und intensiver Stimme fragt sie etwa im Lied „Versteh ich einfach nicht“, wie sich Menschen an Macht und Erfolg verkaufen können; und in „Midnight Call“ phrasiert sie frei wie eine Janis Joplin, die in den Jazz überwechselt. Carolin Otto wird Vera Aggeler zur Seite stehen. Lieder mit nachdenklichen deutschen Texten hat auch Mr. Fabulous aus Leutkirch zu bieten. Seine Gitarre versteht es, dabei schon mal zu rocken.

Von Freiheit und Illusion

Die Theatergruppe Bühnengier aus Friedrichshafen hat sich als äußerst vielseitig erwiesen. Unter der Regie von Patrick Thumm erarbeitete sie mit verschiedenen Besetzungen zuletzt zwei Inszenierungen gleichzeitig. Am Freitag spielt Bühnengier das kurze Theaterstück „Entwischt“. Es handelt von Freiheit und Illusion.

Zwischen Schauspiel und Gesang wandelt die Gruppe Rosalinde Zack. Mal stehen sie als Duo, mal als Trio auf der Bühne, und nie weiß man genau, was dann pasiert. Aber ohne Humor geht bei Rosalinde Zack gar nichts. Literarisch wird der Abend mit Marisa Pecchinenda. Die 1996 geborene Friedrichshafenerin hat bereits drei Romane veröffentlicht und wird aus ihren Texten lesen.

Mit dabei ist auch die an der Bodenseeschule St. Martin angesiedelte Zirkusakademie. Sieben Nachwuchsartisten verzaubern mit artistischen Kunststücken, bei denen Leuchtstäbe eine Rolle spielen. Außerdem erobern sie den Luftraum über der Bühne. Damit das gelingen kann, muss das Caserne-Team noch zwei starke Haken in der Decke verankern. Aber sonst ist der Casino Kulturraum technisch bestens gerüstet.

Wer bei See Sterne auftreten möchte, zahlt keine Startgebühr. Die Kulturhaus Caserne GmbH trägt sogar die Anreisekosten und bietet Verpflegung. Jeder hat bis zu 20 Minuten Zeit, sich zu präsentieren. Am Ende winkt dem Künstler, der beim Publikum am besten ankommt, ein Preis: ein Seestern aus dem 3D-Drucker, auf Schwemmholz montiert. „Jeder dieser Preise wird ein Unikat sein“, sagt Bernd Eiberger, der die neue Talentbühne nicht als Eintagsfliege sieht. Gestaltet werden die Seesterne von der Häfler Künstlerin Eva Gaiser.