Bücher können künftig auch online ausgeliehen werden

In Kluftern soll ab April die „Onleihe“ eingeführt werden. Gegen eine Jahresgebühr von acht Euro soll es in Zukunft in der Bücherei am Standort Kluftern möglich sein, E-Books und sogenannte E-Journals (Zeitschriften) auszuleihen. Die Klufterner Bücherei ist eine Zweigstelle des Medienhauses am See. Der Ortschaftsrat hat die Einführung der „Onleihe“ einstimmig beschlossen sowie, wenn möglich, auch die interne Ausleihe in Kluftern zu installieren.

Bei der internen Ausleihe hat der Kluftinger auch die Möglichkeit auf den Bestand des Medienhauses am See in Friedrichshafen zurückzugreifen. Dem vorweg müssen allerdings noch einige Schritte erfolgen. Solange der Bestand in Kluftern nicht digitalisiert ist, ist eine interne Ausleihe nicht möglich. Zunächst sei der Bestand der Klufterner Bücherei letztes Jahr einer Prüfung unterzogen worden. Dabei sind „schlecht genutzte Themen aus dem Bestand genommen worden“, sagt Sabine Giebeler, Amtsleiterin des Medienhauses. Zunächst müssten die Voraussetzungen für die Digitalisierung erfolgen, das heißt eine PC-Ausstattung für die Mitarbeiter, einen Kunden-PC sowie entsprechende Software installiert werden. Das Personal müsste zudem geschult und der Bestand der Bücherei digital erfasst werden. Damit Kunden die „Onleihe“ nutzen können, ist ein digitaler Leseausweis nötig, der vor Ort in Kluftern beantragt werden kann. „Das Medienhaus schickt dann den digitalen Leseausweis dem Antragsteller zu. Die E-Books können dann für vier Wochen ausgeliehen werden“, sagt Giebeler.

Mobile Nutzung hat auch Vorteile für ältere Menschen

Das Medienhaus am See gehört der „Onleihe Bodensee Oberschwaben“ an. Das ist ein Verbund öffentlicher Bibliotheken aus dem Bodenseeraum, aus Oberschwaben und dem Allgäu, die digitale Medien zur Verfügung stellen. Die Kunden können die ausgeliehenen Medien am PC, Tablet, Reader oder sonstigen Endgeräten nutzen. „Das ist besonders für Senioren sehr interessant“, sagt Giebeler. Bei einem E-Reader könne zum Beispiel die Schrift vergrößert werden, was insbesondere für ältere Menschen von Vorteil sei.

Ist die „Onleihe“ erstmal eingeführt, ist geplant an einem Seniorennachmittag oder auch auf einem Senioren-Internet-Treff die „Onleihe“ vorzustellen. Auf die Frage, ob das nicht auch für andere Zielgruppen interessant sei, sagte Giebeler: „Der Erfahrung nach wird das Angebot der Bücherei hauptsächlich von Kindern, Erwachsenen und Senioren genutzt“, da Jugendliche oft die schulinternen Bibliotheken beziehungsweise die Büchereien der Stadt nutzten, in der sie zur Schule gehen. Mit Blick in die Zukunft sei zu erwarten, dass sich der digitale Anteil in den Büchereien erhöhen werde. „Das Nutzerverhalten ändert sich“, schließt Giebeler.