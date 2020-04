Bücher für Jugendliche vertreiben die Langeweile

Die schnelle Verbreitung des Coronavirus’ zwingt Kinder und Eltern dazu, zu Hause zu bleiben und ihre Kleinen auf engem Raum rund um die Uhr zu beschäftigen. Auch die Arbeit der Kinderstiftung Bodensee, die sich für Bildungsgerechtigkeit und Entwicklungschancen für benachteiligte Kinder in der Region einsetzt, kann nicht wie gewohnt stattfinden. Um trotzdem für ihre Schützlinge da zu sein, haben die Mitarbeiter ein besonderes Projekt auf die Beine gestellt, in dem bedürftige Kinder mit Beschäftigungs-Paketen beliefert werden.

In den Paketen sind Bücher, Spielsachen und kreative Aufgaben, die das Team der Kinderstiftung Bodensee zusammengestellt hat. Hierbei stehen Sprachförderung, Anregung der Kreativität, Stärkung der Konzentrationsfähigkeit sowie Spaß und Zusammenhalt innerhalb der Familie im Vordergrund, erklärt die Kinderstiftung in einer Pressemitteilung. Die Pakete werden individuell und altersgerecht für die Kinder und Jugendlichen gepackt.

Finanziert werden die Pakete durch Round-Table-78 Friedrichshafen, die im Eilverfahren 1000 Euro zur Verfügung stellen konnten, heißt es weiter. „Wir freuen uns sehr, dass wir damit vielen bedürftigen Kindern und Familien aus unserer Region in dieser schwierigen Lage eine Freude bereiten können“, sagt der Präsident der Häfler Tabler David Bercher.

Der Rotary-Club Markdorf steuert weitere 1000 Euro für den Inhalt der Pakete bei. „Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen“ sagt der Präsident Dieter Walliser. Und weiter: „Die Kooperation der beiden Serviceclubs mit der Kinderstiftung setzt ein schönes Zeichen der Solidarität und Nächstenliebe.“

Mit einem Fahrzeug von AMF-Auto-Müller Mercedes-Benz in Friedrichshafen werden die Pakete zu den Kindern direkt an die Haustüre geliefert. Die Buchhandlungen Fiederer und Ravensbuch haben bereits mit einigen Bücherspenden erste Familienpakete gefüllt, heißt es in der Pressemitteilung. In einer ersten Runde sollen rund 60 bedürftige Haushalte beliefert werden. Wer die Aktion unterstützen möchte, kann ein Buch im lokalen Buchhandel über deren Onlineplattform bestellen und direkt an die Kinderstiftung Bodensee in der Katharinenstraße 16 in Friedrichshafen liefern lassen. Die Buchhandlungen Fiederer Friedrichshafen, Ravensbuch und Gessler 1862 bieten diese Möglichkeit direkt in deren Onlineshops an.

Noch ein zusätzliches Online-Angebot soll Langeweile vertreiben: Auf dem Internetauftritt der Kinderstiftung wird im Laufe der kommenden Wochen eine Vielzahl an Bastelanleitungen und kinderleichten Rezepten eingestellt.