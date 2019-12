Böller, Raketen, Alkohol: Wie man Unfälle an Silvester vermeidet

Damit das neue Jahr nicht mit Blaulicht und Martinshorn eingeläutet werden muss, haben das Ordnungsamt und die Feuerwehren des Bodenseekreises einige Hinweise. Denn Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst will zu Silvester wohl niemand als unerwartete Gäste bei sich daheim haben.

So gibt es laut Pressemitteilung des Landratsamtes einige gesetzliche Regelungen, die es zu beachten gilt, bevor die Lunte angezündet wird. Auch die Brand- und Verletzungsgefahr durch Böller und Raketen darf niemals unterschätzt werden. Und schließlich sollte die Rücksichtnahme auf Mitmenschen und Tiere nicht allzu sehr unter der Freude über das neue Jahr leiden.

Feste Zeiten fürs Böllern

Laut Gesetz dürfen nur Feuerwerkskörper abgebrannt werden, die das CE-Zeichen tragen. Das „Böllern“ ist nur zwischen 31. Dezember, 0 Uhr, und 1. Januar, 24 Uhr, gestattet, heißt es weiter. Außerhalb dieser Zeit erschrecke die Knallerei lediglich unbeteiligte Dritte und kann auch mit einem Bußgeld geahndet werden.

Selbstredend dürfen Feuerwerkskörper nicht in Richtun gvon Personen, brennbaren Gegenständen, Geäbuden oder Wäldern abgefeuert werden. Auch in der Nähe von Krichen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen ist das „Böllern“ verboten. Ebenso bittet das Landratsamt aus Tierschutzgründen darum, keine Feuerwerkskörper in der Nähe von Ställen oder Koppeln zu zünden.

Feuerwerkskörper und Raketen sind Sprengstoff. Hände, Augen und Ohren sind besonders gefährdet, warnt die Feuerwehr. Außerdem können diese schnell Brände entfachen. Die Feuerwehren des Bodenseekreises raten daher, einige Grundregeln zu beachten.

Es gelte, die Herstellerhinweise zu beachten. Mit wenigen Ausnahmen sei eine Verwendung in geschlossenen Räumen verboten. Auf keinen Fall sollte man Feuerwekrskörper selbst herstellen, warnt die Feuerwehr. Außerdem sollte man Böller und Raketen nicht am Körper tragen und sie so aufbewahren, dass keine Selbstentzündung möglich ist.

Nach dem Anzünden sollten sie nicht unkontrolliert weggeworfen werden. Außerdem gelte es, nach dem Anzünden ausreichenden Sicherheitsabstand einzunehmen.

Vor Silvester empfiehlt die Feuerwehr, brennbare Gegenstände am Haus, auf dem Balkon und auf der Terrasse zu entsorgen oder ins Haus zu bringen. Auch empfiehlt es sich, die Fenster während der Knallerei zu schließen.

Kinder und Jugendliche: nur Feuerwerk der Klasse I erlaubt