Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen stehen nach einem 3:0-Erfolg gegen die SVG Lüneburg in der heimischen ZF-Arena zum siebten Mal in Folge im Finale um die deutsche Meisterschaft. Für Bärti (hier zweiter von links) und Paula Print (rechts) ist die Saison dagegen schon beendet. Das Maskottchen des VfB Friedrichshafen und ihr Pendant von der „Schwäbischen Zeitung“ haben sich in dieser Saison bei den Heimspielen jeweils in der ersten Satzpause duelliert. Und das nicht nur im Volleyball, sondern auch in Sportarten wie dem „Medizinball-Hochhalten“ oder dem platzierten Werfen eines Basketballs in eine Tonne. In der Gesamtwertung hatte Bärti dabei die Schnauze vorn und durfte am Mittwoch Glückwünsche von Martin Hennings, dem Redaktionsleiter der Schwäbischen Zeitung Friedrichshafen (links), und Guido Heerstraß, dem Geschäftsführer des VfB Friedrichshafen Volleyball (dritter von links), entgegennehmen. Foto: gkr