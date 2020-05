Bäder: Schwimmer dürfen noch nicht ins Wasser

Die Freibäder, Schwimm- und Spaßbäder sowie Saunen in Baden-Württemberg müssen aufgrund der Corona-Pandemie mit dem Start in die neue Saison noch warten. So auch die Bäder in Friedrichshafen. Wann die Saison im Frei- und Seebad in Fischbach, im Strandbad Friedrichshafen und im Wellenfreibad in Ailingen los geht, ist laut Stadt noch nicht klar.

Die Mitarbeiter in den Freibädern und im Sportbad nützten zurzeit die Corona-Zwangspause für Reparaturen, Renovierungen und Wartungen von Technik und Anlagen. Bisher liefen alle Vorbereitungen in den Freibädern planmäßig weiter, so dass der Betrieb schnell aufgenommen werden könne.

Im Frei- und Seebad Fischbach kommt lau Stadt demnächst das Wasser in die Becken. „Wir müssen die Becken befüllen, da sonst der Grundwasserspiegel das Edelstahlbecken anheben würde“, wird Daniela Zweifel, Leiterin der städtischen Bäder, zitiert. Es habe nichts damit zu tun, dass das Freibad bald öffnet.

Der Grundwasserspiegel steige in den Monaten Mai und Juni erfahrungsgemäß an. Dadurch werde der Druck von unten auf das Edelstrahlbecken erhöht. Um einen Gegendruck zu erreichen und zu verhindern, dass das Edelstahlbecken sich hebt, müsse das Becken mit Wasser gefüllt werden.

Für eine Wiedereröffnung des Sportbades gebe es noch keinen Öffnungstermin. „Wir beraten aktuell intern über verschiedene Möglichkeiten, wie es bei einer Aufnahme des Badebetriebes möglich ist, die hohen Gesundheitsauflagen und die Abstandsregelungen einhalten zu können“, so Zweifel.

Wegen der derzeitigen Schließung des Sportbades verschiebe sich auch die Ausgabe der Karten für den freien Eintritt in den städtischen Bädern. Jedes Jahr gewährt die Zeppelin-Stiftung laut Mitteilung Familien und Personen mit einem Einkommen bis zu festgelegten Einkommensgrenzen Freieintritte für die Häfler Bäder. Wenn das Sportbad wieder offen ist, könnten die Karten innerhalb von zwei Monaten dort von Montag bis Freitag während der Öffnungszeiten abgeholt werden.