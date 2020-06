Kaum haben am Samstag die Häfler Bäder ihre Türen geöffnet, standen die Gäste Schlange, um reinzukommen. In den ersten zwei Stunden zählten die Kassenmitarbeiterinnen im Frei- und Seebad Fischbach 50 Badegäste. Und das bei recht durchwachsenem Wetter. Unter ihnen auch Karl-Heinz Breil aus Markdorf. „Toll, dass wir wieder kommen dürfen“, ruft er Betriebsleiterin Christine Kirchner im Rausgehen zu. „So dankbar waren unsere Badegäste noch nie“, sagt Christine Kirchner als die Saison 2020 wenige Stunden alt war. Zu den ersten Schwimmern gehörte auch Lothar Strasser, Jahreskarteninhaber seit 20 Jahren. Anja Krafft aus Fischbach hat sich ebenfalls gefreut, nach mehr als sieben Monaten Betriebspause endlich wieder Bahnen im beheizten Schwimmbecken ziehen zu können. In allen drei Bädern – Strandbad, Wellenbad Ailingen und Frei- und Seebad Fischbach – gibt es eine Vormittagsschicht von 9 bis 14 Uhr und eine Nachmittagsschicht von 15 bis 20 Uhr. Zusätzlich bietet das Frei- und Seebad Fischbach von Montag bis Freitag eine Frühschicht an: Kurzschwimmer können hier bei Eintritt zwischen 7 und 8 Uhr bis 10 Uhr schwimmen gehen. Infos und Kontaktformular gibt es hier: www.baeder.friedrichshafen.de