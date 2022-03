Azubis leiten eine psychiatrische Station

Nach einer einjährigen Pause war es wieder soweit: Die Pflege-Azubis im dritten Lehrjahr des ZfP Südwürttemberg durften zwei Wochen lang eine akutpsychiatrische Station leiten, wie das ZfP mitteilt. Alleine den Schichtplan erarbeiten, Aufnahmen und Entlassungen betreuen, alltägliche pflegerische Arbeiten wie Krankenbeobachtung sowie Blutabnahmen, Medikamentengabe oder Gesprächsangebote koordinieren – dies und noch viel mehr bewerkstelligten die Pflege-Azubis und organisierten den Stationsalltag weitgehend selbst. Das Projekt „Azubi-Station“ fand erneut auf der Station 2091 des ZfP am Standort Friedrichshafen statt. Diese befindet sich auf dem Campus des Klinikums Friedrichshafen und behandelt psychisch Kranke mit unterschiedlichen Krankheits- und Störungsbildern. 16 Auszubildende des dritten Ausbildungsjahres der hauseigenen Berufsfachschule für Pflege in Weißenau nahmen teil. Sie absolvieren im ZfP die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege, in diesem Sommer stehen die Abschlussprüfungen an.

Die Azubis erfuhren eine gute Zusammenarbeit im interdisziplinären Team und gestalteten dabei ihren Arbeitsablauf und Dienstplan nach eigenen Vorstellungen. 2020 fand die Azubi-Station erstmalig als Pilotprojekt im ZfP statt, initiiert wurde das Ganze von Stefanie Herter und Richard Tränkle. Die beiden Praxisanleitenden und Pflegefachkräfte für Psychiatrie trugen damals die Idee an Pflegedirektor Martin Holzke weiter und übernahmen auch dieses Mal die Projektkoordination.

Richard Tränkle hob die Professionalität der Azubis hervor: „Ihr habt schwierige Patientinnen und Patienten hervorragend gemeistert. Die Dokumentation, die Übergaben und die Patientenbeobachtung haben super geklappt.“ Stefanie Herter fand die zweite Version der Azubi-Station „wieder ein rundum gelungenes Projekt. Das bestärkt uns“. Auch die Azubis waren zufrieden mit den Projektablauf: „Die Abläufe haben gut geklappt und wir haben als Gruppe gut funktioniert. Die Patientinnen und Patienten haben sich bei uns gut aufgehoben gefühlt und wir wurden als Stationspersonal akzeptiert.“

Die Leiterin der Weissenauer Berufsfachschule für Pflege Veronika Blank meinte: „Ihr habt nun mitbekommen, was es heißt, examinierte Pflegefachkraft zu sein.“ Martin Holzke, Pflegedirektor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uni Ulm in Weißenau, versprach: „Sie können sich sicher sein, dass Sie alle ein Übernahmeangebot von uns erhalten werden.“ Gestärkt von den positiven Erfahrungen des Projekts feierten die Azubis zusammen mit ihren Lehrkräften im kleinen Rahmen eine corona-konforme Abschlussfeier. Das Projekt „Azubi-Station“ soll auch im nächsten Jahr wieder stattfinden.