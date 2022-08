Azubinen-Mangel in Technik und IT

Frauen in MINT-Berufen sind noch immer spärlich gesät. Wenn talentierte junge Mädchen in der Berufswahlphase nicht erreicht werden, gehen sie den vom Fachkräftemangel mit am stärksten geplagten Branchen verloren, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Berufswahlaktion „wissen was geht!“ der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB) gibt Unternehmen die Möglichkeit, ihre Pforten für Jugendliche zu öffnen. Drei teilnehmende Unternehmen berichten, wie sie mit dem Mangel an weiblichen Auszubildenden umgehen.

„Man hört oft, Informatik sei ein Männerberuf. Dabei stimmt das überhaupt nicht. Dennoch arbeiten mehr Männer als Frauen in diesem Bereich. Durch unsere Teilnahme an Aktionen wie „wissen was geht!“ wollen wir Mädchen zeigen, wie vielfältig IT-Berufe sind und sie so frühzeitig motivieren“, so Leonie Hlawatsch, HR-Managerin bei doubleSlash in Friedrichshafen. Um das zu schaffen, setzt das Softwareunternehmen auf drei wichtige Faktoren bei der Ansprache von Schülerinnen: informativer Austausch, weibliche Vorbilder und praktische Erfahrungssammlung.

Das Konzept eines klassischen Männerberufes betrifft aber nicht nur die als hipp und trendig empfundene IT sondern auch die Metallverarbeitung, eine Branche mit Tradition im Bodenseekreis. In Meckenbeuren stellt die SMW-Autoblok Spannsysteme GmbH Spannlösungen unter anderem für die Automobilindustrie her. „Meine Eltern arbeiten selbst in einem technischen Beruf und haben mir somit schon einen Grundstein hierfür gelegt. Da ich schon immer Spaß an handwerklichen Tätigkeiten habe, bin ich somit auf den Beruf Industriemechanikerin gekommen“, beschreibt Sabrina Arndt ihren Werdegang. Arndt hat ihre Ausbildung bei SMW-Autoblok absolviert und arbeitet noch heute in dem Unternehmen.

Auch die wenglor sensoric group aus Tettnang nimmt erneut an der Aktion „wissen was geht!“ teil. Als Entwickler und Hersteller smarter Sensor- und Bildverarbeitungstechnologien hat das familiengeführte Unternehmen großen Bedarf an technisch versierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dabei legt wenglor mit einer Ausbildungsquote von über zehn Prozent besonderen Wert auf die Ausbildung junger Menschen und sichert so die Fachkräfte von morgen. Aus einer Vielzahl von Bewerbungen wählt Louisa Form, Personalreferentin Young Talents bei wenglor, jedes Jahr die passenden Kandidatinnen und Kandidaten für die zahlreichen Ausbildungs- und dualen Studiengänge aus, die das Unternehmen anbietet.

Dabei achtet sie auch sehr darauf, dass die Auszubildenden zu den Werten des Hightechunternehmens passen. „Wir sind eine große Familie, in der sich alle gegenseitig unterstützen und füreinander da sind – von den Auszubildenden bis zur Geschäftsführung. Denn gemeinsam schaffen wir viel mehr als eine Person allein.“, beschreibt Form die Firmenphilosophie. Die Gender Gap im MINT-Bereich ist jedoch auch für sie deutlich spürbar. „Besonders im technischen Bereich herrscht immer noch ein großes Ungleichgewicht, als würden sich viele Mädchen einfach nicht an die technischen Berufe wagen“, bedauert sie. Für Louisa Form ist dafür auch ein Umdenken in der Gesellschaft nötig. „Gerade jetzt können die jungen Frauen viel zu einem solchen Wandel beitragen. Wir möchten sie deshalb ermutigen, die Initiative zu ergreifen, im Rahmen von Praktika oder Ferienjobs in die technischen Berufe reinzuschnuppern und sich auch an bisher typisch männlich geprägte Berufsbilder zu wagen, wenn sie daran Spaß haben.“, so Form.