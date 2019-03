Azat Manukjan erkämpft nationalen Meistertitel

Erfolgreiches Wochenende für die Taekwondo-Kämpfer des BSV Friedrichskafen: Bei den Deutschen Meisterschaften, den Deutschen A-Jugend-Meisterschaften und den Württembergischen Meisterschaften sprangen für die Häfler vier Titel heraus. Überragend war Azat Manukjan, der bei der Deutschen Meisterschaft nicht zu schlagen war.

In Nürnberg wurden die Deutschen Meisterschaften der Senioren (ab Jahrgang 2002) ausgetragen. Der BSV Friedrichshafen hatte vier Athleten am Start. Azat Manukjan konnte sich bei seiner ersten Deutschen Meisterschaft gegen Lukas Zydat vom PSV Georgsmarienhütte (30:8), Yannik Schmidt vom TUS Mensfelden (15:3) und Hanno Sancken von Musado Lünen (22:8) in der Gewichtsklasse der Herren bis 87 Kilogramm souverän durchsetzen und wurde Deutscher Meister.

Bei den Damen bis 67 Kilogramm erreichte Celine Schmidt über Emely Möhring vom Taekwondo Rudelzhausen (23:2), Michelle Eder aus dem Mitteldeutschen Taekwondo Verein (29:0) und Sarah Kast vom Taekwondo Kirchseeon (35:1) das Finale gegen die Sportsoldatin der Bundeswehr, Vanessa Körndl vom Taekwondo Altmannstein. Zu Beginn konnte die 18-Jährige zunächst die Partie offen gestalten, kam jedoch im weiteren Verlauf mit den „Faust“-Aktionen der Vize-Weltmeisterin aus Bayern nicht zurecht und unterlag (1:11).

In der Damenklasse bis 49 Kilogramm gelang der erst 16-jährigen Vera Kachowitsch eine kleine Sensation. Sie bezwang im Halbfinale eine der deutschen Olympiahoffnungen für Tokio 2020, Ela Aydin vom TSV 1865 Dachau (20:18), Vize-Europameisterin und Sportprofi bei der Bundeswehr. Zuvor besiegte die Friedrichshafenerin Esma Nur Balci vom Taekwondo Herringen (11:4). Das Finale musste sie jedoch der Europameisterin Süheda Nur Güler vom Taekwondo Verein Gladbeck (3:7) überlassen. Devin Schulz musste sich in seinem Auftaktkampf der Herren bis 54 Kilogramm Khaled Sharif vom OTC Bonn (3:37) geschlagen geben.

Tags darauf schickte der BSV zwei Athleten bei den Deutschen A-Jugendmeisterschaften ins Rennen, darunter Vera Kachowitsch (Jugend A bis 49 Kilogramm), die sich bereits den Deutschen Vizemeistertitel der Damen sichern konnte. Schon bei ihrem Erstrundenkampf deutete sich an, dass sie mit ihrer Verletzung am Fußspann, die sie sich am Vortag zugezogen hatte, nicht die volle Leistung wird abrufen können. Sie setzte sich lediglich knapp gegen Azra Cumur vom Taekwondo Varol Neu Ulm (7:6) durch und schlug im Halbfinale Nadine Michel vom Taekwondo Özer (9:3). Im Finale gegen Supharada Anya Kisskalt vom Taekwondo Elite Nürnberg kam es zur Neuauflage des diesjährigen Dutch-Open-Finales. Dabei hatte sie erneut das Nachsehen (3:6). In der A-Jugend bis 59 Kilogramm musste Kevin Kellermann gegen Mohammad Yousufi von Kangaroo Sports (9:23) die Segel frühzeitig streichen.

Bei den Württembergischen Meisterschaften in Wendlingen konnten sich alle drei Häfler Kämpfer durchsetzen und wurden Württembergische Meister: Michelle Tau (Damen bis 46 Kilogramm), Maharana Amadou (Herren bis 54 Kilogramm) und Moses Manukjan (Jugend B bis 41 Kilogramm).