Axel Dopfer ist beim Rad & Roll der Schnellste

Knapp 200 Fahrer sind zur vierten Auflage des inklusiven Sportevents Rad & Roll gekommen. „Aus sportlicher Sicht ist das eine Verdopplung der Starter gegenüber 2019. Wir sind mit Nachmeldungen überrannt worden“, freut sich Kurt Lippert, Breitensportwart des RSV Seerose Friedrichshafen.

Der RSV Seerose, der heuer sein 100-jähriges Bestehen feiert, ist einer der Vereine, die hinter der Veranstaltung stecken. Außerdem sind das auch: der SV Ettenkirch, der RV Immergrün Ailingen, das Speedteam Bodensee, die Turnerschaft Friedrichshafen, der RRMV Friedrichshafen sowie der Stadtverband Sporttreibender Vereine Friedrichshafen und der Sportkreis Bodensee.

Philip Schenk gewinnt Stadtmeisterschaft

Zu den Fahrern gehörten sowohl Menschen mit als auch ohne Handicap. Sie haben sich am vergangenen Samstag auf der Kiesstraße in Tettnang-Hagenbuchen in verschiedenen Rennen auf dem Rennrad, Hand- oder Mountainbike gemessen. Besonders niveauvoll war dabei das Einzelzeitfahren für Hobby & Jedermann, bei dem auch Bundesligafahrer Axel Dopfer vom RSV Seerose Friedrichshafen an den Start ging. Auf der 21,7 Kilometer langen Strecke fuhr er auch die schnellste Zeit. Der Radsportler aus Markdorf überquerte nach 27:47,12 Minuten die Ziellinie. Damit distanzierte er unter anderem auch deutlich den Zweiten Philip Schenk (Freundeskreis Uphill), der sich mit einer Zeit von 28:45,05 Minuten zum Friedrichshafener Stadtmeister krönte.

Beim Paar- und Teamzeitfahren für Hobby & Jedermann musste sich Dopfer allerdings mit dem zweiten Platz begnügen. Er absolvierte die 21,7 Kilometer gemeinsam mit Fabian Weiser in 31:53,55 Minuten und damit langsamer als der Ex-Radprofi sowie in Tettnang geborene Marco Mathis und Karl-Roland Peter (31:39,24 Minuten).

Neue Mitglieder für den RSV Seerose Friedrichshafen

Auffällig für Lippert war auch wieder, dass „viele Frauen gefahren sind“. Für ihn sei das erstaunlich, aber auch eine Fortsetzung des Trends. Eine neue Stadtmeisterin Friedrichshafens ist auch gefunden worden: Sie heißt Keilla Fernanda.

Für den RSV Seerose war die Veranstaltung „hocherfolgreich“, so Lippert. Denn neben einer toll angenommenen Veranstaltung hat der Radsportverein aus Friedrichshafen im Rahmen dessen auch neue Mitglieder gewonnen.