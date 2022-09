Avanti, Oma! Avanti, Oma!

Übrigens - Den ersten Besuch bei Oma im Krankenhaus nach meinem Urlaub hatte ich mir auch anders vorgestellt. Anstatt sie gemütlich mit ihren Urenkelinnen und ein paar kleinen Mitbringseln im Zimmer auf der Reha-Station zu überraschen, scheuchte ich sie für einen Zehn-Minuten-Espresso in die Cafeteria. Schuld waren natürlich alle anderen – wie sollte es sonst sein. Ok, ok. Der Besuchsplan war schon ein wenig enger getaktet, nachdem pünktlich zum Schulbeginn auch alle anderen Termine wieder über uns hereingebrochen sind. Eine Stunde plante ich also ein, um mich von Omas Fortschritten zu überzeugen, nachdem sie sich vor ein paar Wochen den Oberschenkel gebrochen hatte. Zuerst warf uns das Testprozedere zeitlich zurück, denn das Corona-Testzentrum unserer Wahl gehört zu einem Fitness-Studio und vergibt keine Termine. Wir warteten also eine geschlagene halbe Stunde, bis wir endlich den schriftlichen Nachweis in der Hand hatten, um ins Krankenhaus eingelassen zu werden. Geschrumpfte Besuchszeit: 30 Minuten. Unser erwartungsvolles Lächeln hinter der FFP2-Maske versteckt, enterten wir den Eingangsbereich und wurden jäh ausgebremst: „Die Kinder dürfen aber nicht rein.“ Damit hatte ich nicht gerechnet. Kurzerhand drückte ich meinen Mädels fünf Euro in die Hand und schickte sie ins Kiosk. „Ich hole Oma oben ab und dann kommen wir zu Euch“, vertröstete ich die Kinder. Gesagt – getan. Im vierten Stock fand ich Oma mit einer Therapeutin, wie sie gemeinsam Treppesteigen übten. Ich beobachtete die beiden und sah die Besuchszeit auf nur noch 20 Minuten schrumpfen. Als wir endlich die Cafeteria erreichten, sagte meine Oma trocken: „Das wird heute wohl nur für einen Espresso reichen.“ Der allerdings hat uns geschmeckt! (sap)

