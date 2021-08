Ein 50-jähriger Autofahrer hat am Dienstag gegen 16.45 Uhr in der Häfler Eugenstraße beim Ausstiegen einen nahenden Autofahrer übersehen. Er hatte seinen Mercedes-Sprinter laut Polizeibericht am Straßenrand abgestellt und stieß seine Tür beim Verlassen des Wagens gegen die Mercedes C-Klasse eines vorbeifahrenden 67-Jährigen. Dabei richtete er einen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro an. Verletzt wurde niemand.