Ein 38-jähriger Opel-Fahrer hat beim Abbiegen von einem Parkplatz auf die Jettenhauser Straße am Mittwoch gegen 16.45 Uhr den Audi eines 59-Jährigen übersehen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Während an dem Audi ein Schaden von rund 8000 Euro entstand, fiel dieser am Wagen des Unfallverursachers mit rund 1000 Euro eher gering aus, schreibt die Polizei. Verletzt wurde niemand.