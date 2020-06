In der Zeppelinstraße ist es am Freitag gegen 22.30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Zwei Autos kollidierten. Laut Feuerwehr wurden drei Beteiligte hierbei leicht verletzt, Eine Beteiligte, die in einem Auto eingeklemmt war, musste von der Feuerwehr befreit werden und verletzte sich mittelschwer. Die Unfallursache wird von der Polizei noch ermittelt. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Beide Autos waren aber nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Friedrichshafen auch der Rettungsdienst und die Polizei.