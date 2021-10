Autos kollidieren in Colsmanstraße

In der Colsmanstraße ist ein 34-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 5 Uhr über eine rote Ampel gefahren und daraufhin im Kreuzungsbereich mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Laut Polizeibericht wollte der Unfallverursacher auf Höhe der Abzweigung „Am Sportpark“ links Richtung B 31 abbiegen, orientierte sich aber irrtümlicherweise am Grünlicht der Geradeausspur. Durch die Kollision entstand ein Schaden von insgesamt etwa 12 000 Euro. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.