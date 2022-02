Autos kollidieren an einer Kreuzung

Ein 46-jähriger BMW-Fahrer hat am Dienstag an der Kreuzung Schwab-/Ekkehardstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 75-jährigen Autofahrers missachtet. Mutmaßlich auch aufgrund Unaufmerksamkeit konnte der 75-Jährige nicht rechtzeitig abbremsen, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Am BMW entstand laut Polizeibericht ein Schaden von rund 7000 Euro, am Hyundai ein Schaden von etwa 6000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Wagen des Seniors musste abgeschleppt werden.