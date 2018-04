Autorin erzählt von den Gräueltaten des IS

Der interkulturelle Frauenarbeitskreis GEA bietet in Kooperation mit dem Projekt „samo.fa“ des CJD Friedrichshafen am Donnerstag, 26. April, eine Lesung im Theater Atrium, im Fallenbrunnen 17 an. Autorin Alexandra Cavelius liest ab 19 Uhr aus ihrem Buch „Ich bleibe eine Tochter des Lichts“.

Beim Spiegel-Bestseller „Ich bleibe eine Tochter des Lichts“ handelt es sich laut Ankündigung um die erschütternde Geschichte einer jungen Frau aus dem nordirakischen Sindschar-Gebiet, die nur eines wollte: Glücklich weiter in ihrem Land, mit ihrer Familie leben, Abitur machen, studieren gehen. Doch für „Shirin“ soll es anders kommen. Die junge Jesidin gerät im Sommer 2014 in die Fänge der IS-Terroristen, wird verschleppt, verkauft, gefoltert und mehrfach vergewaltigt. Schließlich gelingt ihr die abenteuerliche Flucht ausgerechnet mit Hilfe ihres letzten Käufers. Schwer traumatisiert gelangt sie knapp ein Jahr später, mit Unterstützung des international bekannten Traumatologen Prof. Kizilhans, nach Deutschland.

„Gespräche waren schwierig“

Die Bestsellerautorin und Journalistin Alexandra Cavelius aus Kaufering hat sich mit der jungen Frau getroffen. Um ihre Verwandten im Irak zu schützen, lässt sie „Shirin“ unter Pseudonym berichten. Das Buch „Ich bleibe eine Tochter des Lichts – Meine Flucht aus den Fängen der IS-Terroristen“ ist auf der Grundlage mehrerer Interviews entstanden, erklärt Cavelius. „Die Gespräche waren sehr schwierig, weil sie Shirin viel abverlangten. Es schmerzt, wenn man sieht, wie unsäglich ein Mensch unter den Bildern der Vergangenheit leidet. Stück für Stück haben wir uns diese Vergangenheit erarbeitet, wie einen hohen Berg, der vor uns lag.“ Später hat Cavelius noch ergänzend Interviews mit dem IS-Experten Kizilhan geführt und sein Wissen auszugsweise mit in Shirins Erzählung eingeflochten. „Diese kurzen Abschnitte dienen als Dokumentation der teils unfassbaren Gräueltaten“, führt die Autorin aus.

Shirins Bericht geht unter die Haut. Trotz aller Gräueltaten, die ihr und ihrem Volk – die Jesiden sind eine religiöse Minderheit im Nordirak – durch den Terror des „Islamischen Staates“ (IS) widerfahren sind, zieht sie den Leser mit bilderreichen Worten in den Bann. Kizilhan, der viele traumatisierte IS-Opfer betreut hat, erklärt dazu: „Der IS benutzt gezielt sexuelle Gewalt, um Gesellschaften auseinanderzureißen. Wer eine Frau vergewaltigt, vergewaltigt auch eine Gemeinschaft und eine Familie.“