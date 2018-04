Gutes Essen, gutes Trinken und etwas fürs Auge: Liest man den kleinen Reiseatlas „Glücksorte am Bodensee“ von Thomas Blasche, drängt sich der Eindruck auf, es bedarf es wenig, um am Bodensee glücklich zu sein. Für die Reihe „Glücksorte“ des Droste-Verlags hat der Überlinger Fotograf 80 Ziele für alle Glückssuchenden am Bodensee aufgereiht. Sein kleines Reisetaschenbüchlein vereint eine Vielzahl klassischer und bekannter Ziele wie Säntis, Pfänder, Konstanzer Stadttheater oder das Dornier-Museum mit ganz persönlichen Glücksorten – gespickt und garniert mit eigenen Geschichten.

So spiegelt sich die Begeisterung des Autors für die Region beim Kuhtrekking in Hemishofen, einer Fahrt mit dem Schienenvelo bei Entzwilen oder in der Beschreibung der Brautschau von Glühwürmchen auf dem Waldfriedhof in Schaffhausen. Um das kleine Glück zu finden, führt Blasche seine Leser an teilweise ungewöhnliche Stellen des Bodensees. Seine Glücksorte liegen dabei größtenteils in Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz. Auffallend wenig Glücksorte scheint es in Friedrichshafen und Umgebung zu geben: man könnte meinen unsere Nachbarn seien weitaus glücklicher als wir.

Herausgekommen ist eine bunte Mischung, die auch dem Einheimischen unbekannte Glücksorte oder Glücksmomente aufzeigt. Denn manchmal genügt ein kleiner Perspektivwechsel, um das kleine Glück zu finden. Sei es zwischen Weinreben, bei einem Teller Kässpätzle, zwischen Marionetten oder Sandskulpturen und natürlich in oder am Wasser. Mit seinem kleinen Glücksatlas „Glücksorte am Bodensee“ macht Thomas Blasche auf jeden Fall Lust, sich selbst auf die Suche nach eigenen Glücksmomenten rund um den Bodensee aufzumachen.