Autonomes Fahren: ZF Friedrichshafen beteiligt sich an Software-Spezialisten aus Südkorea

Der Autozulieferer ZF übernimmt sechs Prozent am südkoreanischen Softwareunternehmen Stradvision. Das schreibt das Unternehmen aus Friedrichshafen in einer Pressemitteilung. Stradvision sei Pionier im Bereich Bildverarbeitung für autonome Fahrzeuge, teilt ZF mit.

Die Software ermögliche es, Fahrzeuge, Fußgänger, Tiere, Schilder und Lichter auch bei schlechter Sicht zu erkennen. Zum Preis für die Beteiligung machte ZF keine Angaben.

Software wird bereits großflächig eingesetzt

Die Software stützt sich laut Mitteilung auf Wahrnehmungsalgorithmen, die auf Deep Learning basieren, relativ wenig Speicher benötigen und wenig Strom verbrauchen. Zudem kann sie für eine Vielzahl unterschiedlicher Hardware-Plattformen angepasst und optimiert werden.

Die Stradvision-Software wird bereits in großen Stückzahlen in assistiert oder autonom fahrenden Fahrzeugmodellen eingesetzt, schreibt ZF. Das Unternehmen strebt an, Systemanbieter für autonomes Fahren zu werden.