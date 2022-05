Automania: Tuning World Bodensee geht wieder an den Start

Langsam, aber sicher wird die Schrauberszene nervös. Der Grund: Nach zwei Jahren Corona-Pause geht von Donnerstag, 26., bis Sonntag, 29. Mai, in Friedrichshafen wieder die Tuning World Bodensee an den Start. Wie viele Besucher Gas geben, um dabei zu sein, ist schwer vorherzusagen. Bei der vorerst letzten Auflage 2019 wollten mehr als 82 000 Menschen veredelte Exoten, aufgemotzte Oldtimer, neuste Trends, abgefahrene Showcars und qualmende Reifen sehen.

Eine Zahl, die in diesem Jahr überschritten werden dürfte. Denn zum einen dauert die Messe wegen des Feiertags am Donnerstag einen Tag länger, und zum anderen ist die Szene nach der Zwangspause offenbar heiß: „Dass wir endlich wieder loslegen können, ist für uns und alle Beteiligten der Wahnsinn“, sagt Dirk Kreidenweiß bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Das Schlagwort für den Projektleiter lautet schlicht und einfach: „Automania“. Für ihn ist es die letzte Messe, wie berichtet verlässt er das Unternehmen Ende Juni. Geschäftsführer Klaus Wellmann fehlte bei der Konferenz.

Halle A1 bleibt außen vor

Zum Abschied präsentiert Dirk Kreidenweiß beziehungsweise die Messe „mehr als 1500 getunte Prachtexemplare“ – so viele wie noch nie. Eine weitere Kennzahl: 850 Aussteller aus Industrie, Event und Szene sind dabei, und zwar auf 82 000 Quadratmetern in elf der zwölf Hallen und auf dem Freigelände. Nur die Halle A1, die seit März für die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine frei gehalten, bislang aber nicht benötigt wird, ist außen vor.

Laut Messe hat sich vor allem die Style Mile, die im Foyer Ost und in den Hallen B3 und B4 knapp 300 ausgefallenen Autos Raum gibt, deutlich vergrößert. Das Besondere: Wer dort seine Schätze ausstellt, wird von Organisator und Car-Hunter Sven Schulz eingeladen. Was stylisch ist, dazu sagt er: „Im Trend liegen neben individuell auf Kundenwunsch angefertigten und hochwertigen Fahrwerkslösungen sowie Felgen auch Show-Einbauten, Youngtimer und sportliche Modelle, die sich durch ihren exotischen Look von der Masse abheben.“

Sunset Sessions nach Messeschluss

Apropos Look: Einer der Aussteller ist Moritz Enderle. Er stellt nicht nur seinen individualisierten Porsche vor, sondern auch sein Modelabel Pipifein. Angefangen hat alles im Freundeskreis und damit, „dass wir unsere Autotuning-Crews in Form von Shirts, Hoodies und Caps jeden Tag verkörpern wollten. Daraus entstand dann ein Label, das inzwischen auch Leute außerhalb der Szene anspricht.“

„Frauen sollten genauso selbstverständlich autoverliebt sein dürfen wie Männer“: Nicole Bach aus Breitenbrunn mit ihrem javagrünen BMW 31i, den sie in der Private Car Area herzeigt. (Foto: Felix Kästle/Messe)

Ob außerhalb oder innerhalb: Das Programm der Messe geht über eine reine Schau hinaus. Stichworte in dem Zusammenhang: Tuning World Award, Drift United Championship und Drift Show, Dragster Area, Performance Area mit Wheels versus Gravitation. An Prominenz aus der Szene laufen unter anderem PS-Profi Sidney Hoffmann, Mareike Fox und Stefanie Sutton auf. Gefeiert wird von Donnerstag bis Samstag nach Messeschluss bis Mitternacht bei den Sunset Sessions auf dem Freigelände West.

Aussteller bewerben sich

Zurück zur Schau: Wer in der Private Car Area in Halle A6 ausstellen will, muss ein Bewerbungsverfahren durchlaufen. „Wir haben in diesem Jahr 130 Fahrzeuge und mehr als 20 Automarken dabei“, berichtet Organisator Peter Hinze vom MAV-Verlag. Ob Individualisten, die einzeln oder gemeinsam ihr Hobby feiern, verborgene Talente oder Newcomer der Szene: Ihm zufolge wird in diesem Bereich dem privaten Tuning über die Landesgrenzen hinaus eine Bühne geboten.

Deutliches Zeichen dafür, dass sich die Tuning World emanzipiert, ist übrigens nicht die Tatsache, dass es die Wahl zur Miss Tuning nicht mehr geben wird. Leicht bekleidete Frauen vor Autos posieren lassen, ist längst nicht mehr zeitgemäß. Vielmehr voll im Trend: Tunerinnen, die ihre Fahrzeuge selbst aufmotzen. So wie zum Beispiel Caroline Auerswald aus Friedrichshafen, die in der Private Car Area mit ihrem Abarth 500 vertreten ist, den sie im Alltag fährt.

Frauen treten aufs Gas

Zur Autoschrauberei ist die Häflerin eher zufällig gekommen: „Mein erstes Auto war ein Opel Astra, der schon getunt war. Nachdem ich beim Blick in den Fahrzeugschein so ungefähr gar nichts verstanden hatte, habe ich mich damit beschäftigt, warum verschiedene Umbauten gemacht wurden.“ Das war der Einstieg, wenige Treffen in der Szene später war sie mittendrin. Die Spezialität ihres Abarth 500: das Gewindefahrwerk und die zweiteiligen Felgen.

Abgehoben: Auf dem Freigelände wird unter anderem ein Strandbuggy im Einsatz sein und der Gravitation trotzen. (Foto: Felix Kästle/Messe)

Nicole Bach aus Breitenbrunn im Allgäu zeigt ihren javagrünen BMW 135i her, in den sie sich bei einem Treffen am Gardasee verliebt und den sie ein Jahr später gekauft hat. Wenn es nach der Kfz-Mechatronikern geht, dürfte der weibliche Anteil in der Tuningszene durchaus weiter wachsen. Ihre Forderung: „Frauen sollten genauso selbstverständlich autoverliebt sein dürfen wie Männer – und auch gleichermaßen akzeptiert werden.“

Polizei will ein Signal setzen

Dass die Polizei während einer Messe wie der Tuning World Bodensee das eine oder andere Auto mehr anhält, liegt nahe. Wie oder wo genau verstärkt Kontrollen stattfinden, dazu hält sich Oliver Weißflog, Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums in Ravensburg, allerdings bedeckt: „Wir wollen uns nicht in die Karten schauen lassen.“

Ein Hauptaugenmerk ist ihm zufolge und naheliegend das Thema Tuning: „Fahrzeuge, die am Straßenverkehr teilnehmen, müssen regelkonform sein. Viele technischen Veränderungen sind zulässig, einige aber nicht.“ Doch nicht nur der Zustand der Autos wird überprüft, auch die Konstitution der Fahrer beziehungsweise Drogen- und Alkoholkontrollen stehen im Fokus der Verkehrspolizei.

Ebenfalls auf dem Zettel: Lärmbelästigung und Straßenrennen. Laut Oliver Weißflog sei der Eindruck entstanden, „dass während der Corona-Hochzeit Posing und Tuning brach lagen“. Nachdem aber inzwischen fast alle Einschränkungen aufgehoben worden sind und die Tuning World uneingeschränkt über die Bühne gehen kann, dürfte die Szene wieder aufleben – allerdings beobachtet vom Auge des Gesetzes. Der Sprecher kündigt an: „Wir wollen ein Signal setzen.“