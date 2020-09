Autofahrerin zeigt ungültigen Führerschein

Ohne gültige Fahrerlaubnis hat eine 33-jährige Autofahrerin am Mittwoch gegen 8.15 Uhr die Flugplatzstraße in Friedrichshafen befahren, berchtet die Polizei. Einer Streife des Polizeireviers Friedrichshafen war aufgefallen, dass die entgegenkommende Autofahrerin unsicher unterwegs war und sogar den Randstein touchierte. In der Kontrolle zeigte sie einen ausländischen Führerschein vor. Ermittlungen ergaben, dass die Fahrerin bereits mehrere Jahre in Deutschland wohnt und die Fahrerlaubnis deshalb keine Gültigkeit hat. Die 33-Jährige muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.