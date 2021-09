Autofahrerin ohne Führerschein baut Unfall in Friedrichshafen

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 22-jährige Frau rechnen, nachdem sie am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr in der Friedrichshafener Hünistraße einen Unfall verursacht hatte und anschließend flüchtete. Beim Abbiegen von der Eckenerstraße in die Hünistraße stieß sie mit einem geparkten Mercedes und schob diesen auf einen VW, wie die Polizei mitteilt. Anstatt sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr sie davon.

Polizisten konnten das Unfallauto und die junge Fahrerin bei der anschließenden Fahndung ausfindig machen. Der Grund für die Flucht war schnell klar gewesen: Die 22-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. An ihrem Auto entstand rund 2000 Euro, am Mercedes etwa 3000 Euro und am VW mehrere Hundert Euro Sachschaden.