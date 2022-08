Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab

Auf der B 31 zwischen Immenstaad und Fischbach ist am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr eine 28-jährige Autofahrerin, wie die Polizei berichtet, alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen. Die Opel-Fahrerin überfuhr hierbei einen Leitpfosten und geriet im weiteren Verlauf in einen Wassergraben neben der Straße. Die 28-Jährige erlitt durch den Verkehrsunfall nach Mitteilung der Polizei leichte Verletzungen und wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Aufgrund von austretenden Betriebsstoffen und zur Reinigung der Fahrbahn rückte auch die Feuerwehr an die Unfallstelle aus.