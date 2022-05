Autofahrer verletzt sich bei Unfall auf der B 31 neu

Einen Leichtverletzten sowie einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 40 000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der B 31 neu beim Riedleparktunnel.

Mutmaßlich aus Unachtsamkeit prallte der 42-jährige Fahrer eines Volvos laut Polizeibericht kurz nach dem Tunnel in Fahrtrichtung Immenstaad zunächst in die mittig verlaufende Fahrbahntrennung, übersteuerte daraufhin nach rechts und kollidierte im Anschluss mit der rechten Leitplanke. Hierdurch zog sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 30 000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Die restliche Schadenssumme schlägt bei den beschädigten Verkehrseinrichtungen zu Buche.