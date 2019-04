Ein 33-Jähriger fuhr am Mittwoch an einer Ampel in der Ravensburger Straße zunächst an, nachdem diese auf Grün umgeschaltet hatte, musste dann jedoch wieder anhalten. Ein hinter ihm fahrender 64-jähriger Mann hielt noch rechtzeitig, die dahinter fahrende 44-Jährige erkannte die Lage jedoch zu spät, fuhr auf und schob diesen Wagen noch auf das Auto des 33-Jährigen. Durch die Kollision wurde der 64-Jährige leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro.