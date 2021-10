Autofahrer vergisst beim Aussteigen den Schulterblick

Ein 58-jähriger Autofahrer ist am Dienstag gegen 14 Uhr in der Dorfwiesenstraße aus seinem Mercedes ausgestiegen, ohne auf den Verkehr zu achten. Beim Öffnen der Fahrertür stieß er diese laut Polizeibericht gegen den Ford eines von hinten vorbeifahrenden 82-Jährigen, wobei an dessen Auto Dellen und Kratzer an der kompletten Beifahrerseite entstanden. Der Sachschaden am Ford wird auf etwa 5000 Euro beziffert, am Mercedes des Unfallverursachers beläuft sich der Schaden laut Polizei auf rund 1000 Euro.