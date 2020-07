Leicht verletzt hat sich ein Rennradfahrer bei einem Unfall am Mittwoch um kurz nach 16 Uhr. Ein 44 Jahre alter Autofahrer wollte von der Dornierstraße nach rechts in die Klufterner Straße abbiegen und überfuhr die Stoppstelle, ohne auf den Radler zu achten. Der Radler stürzte. Der Rettungsdienst brachte den 64-Jährigen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.