Autofahrer übersieht Radler im Kreisverkehr

Ein Pedelecfahrer ist am Montagmorgen um kurz vor 5 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Charlottenstraße in Friedrichshafen auf die Motorhaube eines Autos gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war der 64 Jahre alte Radler im Kreisverkehr in Richtung Riedleparkstraße unterwegs, als er von einem Autofahrer beim Einfahren von der Charlottenstraße in den Kreisverkehr übersehen wurde. Er verletzte sich bei dem Zusammenstoß am Knie und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.