Einfach das Weite gesucht hat ein unbekannter Autofahrer, nachdem er am Mittwoch zwischen 7.30 Uhr und 16.15 Uhr einen am Fahrbahnrand der Hünistraße geparkten VW Lupo angefahren hat. Dies teilt die Polizei mit. Beim Unfall richtete er rund 500 Euro Sachschaden an.