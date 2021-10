Autofahrer streift Radfahrer bei Überholenmanöver

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstagmittag gegen 15.40 Uhr in der Bismarckstraße in Friedrichshafen in Fahrtrichtung Bahnhof einen 61-jährigen Fahrradfahrer überholt und diesen beim Wiedereinscheren gestreift.

Wie die Polizei mitteilt kam der Fahrradfahrer hierdurch zu Fall und zog sich leichte Verletzungen am Oberschenkel zu. Nach Angaben des Radfahrers war derAutofahrer zuvor sehr dicht aufgefahren und hatte mehrfach die Hupe betätigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07541/7010 bei der Polizei in Friedrichshafen zu melden.