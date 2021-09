Autofahrer stößt Radler um

Mit einer Strafanzeige muss ein 51-jähriger Autofahrer rechnen, der am Samstagabend gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts in der Äußeren Ailinger Straße mit einem Radfahrer in Streit geraten war. Der 44-jährige Radler war laut Polizeibericht auf die aus seiner Sicht zu zügige und verkehrswidrige Fahrweise des Autofahrers aufmerksam geworden und tat seinen Unmut darüber mit Gesten kund. Zeugenangaben zufolge sei der 51-Jährige daraufhin aus seinem Wagen gestiegen und habe seinen Kontrahenten zu Boden gestoßen. Hierbei erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen und musste zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Körperverletzung.