Autofahrer liefert sich filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Konstanz

Am frühen Donnerstagmorgen hat sich ein Autofahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch Konstanz geliefert. Wie diese mitteilt, bog ein Suzuki gegen 5 Uhr auf Höhe einer Tankstelle auf der Reichenaustraße entgegen der Fahrtrichtung direkt vor einem Streifenwagen in die Kreuzung ein. In der Folge forderten die Polizisten den Wagen zum Anhalten auf, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Doch das passte dem Fahrer offenbar so gar nicht.

Er ignorierte die Aufforderungen und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Fürstenbergstraße, um sich der Kontrolle zu entziehen. Auf seiner Flucht gefährdete der Fahrer in der Fürstenbergstraße zunächst eine bislang unbekannte Fußgängerin, die die Fahrbahn queren wollte und sich nur durch einen Sprung zur Seite vor einem Zusammenstoß mit dem flüchtenden Wagen retten konnte.

Unfall an einer Verkehrsinsel

Im Bereich der Radolfzeller Straße/Ecke Riedstraße kollidierte das Auto schließlich mit einer Verkehrsinsel, woraufhin sich der linke vordere Reifen löste und der Wagen kurz darauf gegen eine Straßenlaterne prallte und liegenblieb. Sowohl der Fahrer, als auch die Beifahrerin flüchteten aus dem liegen gebliebenen Wagen und konnten trotz sofortiger Verfolgung nicht mehr eingeholt werden.

Der Bereich Fürstenbergstraße/Radolfzeller Straße war während der Unfallaufnahme und Bergung des Autos vollständig gesperrt. Um die Sicherung der stark beschädigten Straßenlaterne kümmerten sich die Verkehrsbetriebe. Zudem wurden durch umherfliegende Fahrzeugteile und durch den gelösten Reifen zwei umliegende Gebäude beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Warum sich die beiden Insassen der Kontrolle entzogen, müssen die Ermittlungen zeigen, heißt es vonseiten der Polizei.