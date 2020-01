Autofahrer landet in der Obstplantage

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagmorgen mit seinem Wagen in der Fichtenburgstraße vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit von der schneeglatten Fahrbahn abgekommen. Der Audi durchbrach nach Angaben der Polizei den Zaun einer Obstplantage. Dort prallte er gegen mehrer Bäume. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro.