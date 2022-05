Autofahrer kollidiert mit Gegenverkehr

Sachschaden in Höhe von etwa 22 000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 19.45 Uhr am Seemooser Horn in Friedrichshafen ereignet hat.

Der 21-jährige Fahrer geriet laut Polizeibericht in Richtung B 31 wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit leicht auf die linke Fahrspur und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden VW Golf. Während die beiden Unfallbeteiligten glücklicherweise unverletzt blieben, musste sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos ein Abschleppdienst kümmern.