Autofahrer gerät in den Gegenverkehr

Ein 70-jähriger Autofahrer ist am Montag mit seinem Mercedes in der Ravensburger Sraße in den Gegenverkehr geraten – vermutlich wegen Sekundenschlafs, wie die Polizei schreibt. Er kollidiert mit dem entgegenkommenden Smart einer 59-Jährigen. Infolge dessen wurde der Smart in zwei am Straßenrand stehende Autos geschoben. Bei dem Unfall erlitten die Unfallbeteiligten eher leichte Verletzungen. Sie wurden in eine Klinik gebracht. Am Wagen des Unfallverursachers entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro, am Smart ein Schaden von etwa 5000 Euro. Die geparkten Autos wurden mit einem Gesamtsachschaden in Höhe von geschätzt 11.000 Euro ebenfalls stark beschädigt. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 70-Jährigen.