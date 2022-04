Autofahrer fährt frontal in Schnellimbiss - drei Menschen verletzt

Ein Autofahrer ist am Donnerstag gegen 13 Uhr in Salem in einen Schnellimbiss gefahren. Die Polizei geht nach ersten Informationen von drei Verletzten aus.

Das Auto ist in der Bahnhofstraße aus bisher ungeklärter Ursache frontal in den Imbiss gefahren. Zwei Personen, die sich im Imbiss befanden, wurden leicht verletzt. Der Fahrer des Wagens ebenfalls.

Die Rettungskräfte sind aktuell im Einsatz und bergen das Fahrzeug. Während der Unfallaufnahme kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen.

Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.