Rund 8000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in der Wendelgardstraße ereignet hat. Ein 59-jähriger VW-Fahrer fuhr an einer Fahrbahnverengung aus bislang unbekannter Ursache mit dem Auto auf den Gehweg und kollidierte mit einem Verkehrsschild.