Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich eine 52-jährige Radfahrerin am Dienstag, 14.15 Uhr, bei einem Unfall an der Kreuzung Meistershofener Straße/Ailinger Straße zugezogen. Eine 21-jährige Autofahrerin wollte von der Meistershofener Straße nach rechts in die Ailinger Straße einbiegen und übersah die Radfahrerin, die geradeaus die Goethestraße überqueren wollte. Beim Zusammenstoß mit dem Auto verletzte sich die Frau am Kopf.