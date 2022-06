Autofahrer bekifft hinterm Steuer

Ein 22-Jähriger aus Belgien ist am Mittwochabend in Friedrichshafen unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren. Polizisten kontrollierten den Mann gegen 20.40 Uhr mit seinem Mercedes-Benz in der Berger Straße. Wie die Polizei mitteilt, stellte sich heraus, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Marihuana mit dem Auto unterwegs war. Zur Entnahme einer Blutprobe brachten ihn die Polizisten in ein Krankenhaus. Da der Mann nicht über einen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde laut Polizei eine sogenannte Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro erhoben. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt.