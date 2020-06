Ein Autofahrer hat am Mittwochmorgen einen siebenjährigen Radfahrer angefahren. Beim Abbiegen auf die Eugenstraße übersah er den jungen Verkehrsteilnehmer, der auf dem Gehweg unterwegs war, heißt es im Polizeibericht. Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge und wurde leicht verletzt. Er wurde vom verständigten Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem auto und dem Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden.