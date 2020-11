Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch im Zeitraum zwischen 13 und 15 Uhr mit einem spitzen Gegenstand einen in der Konstantin-Schmäh-Straße in Friedrichshafen geparkten VW Touran zerkratzt. Hierdurch wurden beide Fahrzeugseiten erheblich beschädigt, der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 1000 Euro geschätzt.