Auto wird in der Hauffstraße touchiert

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat ein Unbekannter in der Zeit von Samstag bis Freitag, 13. bis 19. März, einen in der Hauffstraße geparkten Citroen C1 touchiert. Nachdem der Unfallverursacher seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den hinterlassenen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern, ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht. Die Ermittler stellten am beschädigten blauen Auto Lackantragungen fest, die auf ein mutmaßlich weißes Unfallverursacherfahrzeug hinweisen, so die Polizei.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.