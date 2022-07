Auto überschlägt sich bei Unfall – B 31 bei Friedrichshafen aktuell voll gesperrt

Zu mehreren Verkehrsunfällen ist es am Freitagvormittag auf der B 31 zwischen Friedrichshafen und Eriskirch gekommen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Die Bundesstraße ist derzeit noch voll gesperrt, weshalb sich lange Staus bilden.

Der erste Unfall passierte laut Simon Göppert, Sprecher der Polizei, gegen 9.30 Uhr. „Ein Autofahrer ist auf der B 31 in den Gegenverkehr geraten. Dabei hat er einen anderen Wagen touchiert“, sagt Göppert. Das touchierte Auto habe sich daraufhin überschlagen. Die Person in diesem Fahrzeug wurde „mittelschwer“ verletzt und deshalb in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Unfallverursacher verletzte sich laut Göppert leicht. Nach diesem Unfall wurde die Straße voll gesperrt.

Folgeunfall beim Mauernriedtunnel

Kurze Zeit später kam es zu einem Folgeunfall im Bereich des Mauernriedtunnels bei Eriskirch. „Nach jetzigen Erkenntnissen kam es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Zwei Personen wurden verletzt“, so Polizeisprecher Göppert. Wie genau sich dieser Unfall zugetragen habe, sei aktuell noch unklar.

Während die Sperrung an der ersten Unfallstelle inzwischen aufgehoben wurde, ist die Straße beim Mauernriedtunnel nach wie vor gesperrt. „Das kann sich noch etwas ziehen, weil ein Kran beziehungsweise ein weiteres Abschleppfahrzeug erforderlich ist“, sagt der Polizeisprecher.

Tunnel Waggershausen gesperrt

Ebenfalls gesperrt ist laut Simon Göppert derzeit der Waggershauser Tunnel in Friedrichshafen. Der Grund: Durch die Sperrung der B 31 bei Eriskirch bildete sich ein langer Rückstau bis zum Tunnel. In dem Tunnel sollen aber keine Autos über längere Zeit stehen, weshalb er gesperrt wurde.