Auto überschlägt sich im Tronschweilerweg in Friedrichshafen – Radfahrer schwer verletzt

Ein Auto hat sich am Freitag im Tronschweilerweg in Friedrichshafen überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Das teilt die Polizei mit. Demnach sind offensichtlich auch Radfahrer in den Unfall involviert. Die vier Insassen des Autos sind leicht verletzt, zumindest ein Radfahrer ist schwer verletzt, so die Polizei. Aktuell sind Rettungskräfte vor Ort und die Unfallaufnahme dauert an.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald es weitere Informationen gibt.