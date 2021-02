Auto streift Sattelzug - Fahrerin merkt nichts

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat sich am vergangenen Freitagabend gegen 19.15 Uhr bei der Einmündung der Meersburger Straße in die Bundesstraße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem die Polizei nun um Hinweise zu einem unbekannten Sattelzug bittet. Demnach fuhr eine 50-Jährige auf die B 31 in Richtung Immenstaad ein und überholte im zweispurigen Bereich drei Lastwagen. Als sie bemerkte, dass es einspurig wurde, zog sie dem Polizeibericht zufolge abrupt auf die rechte Fahrbahn und touchierte dabei den unbekannten Lastwagen mit ihrem Fahrzeugheck. Da die 50-Jährige zunächst keinen Zusammenstoß bemerkt hatte, setzte sie ihre Fahrt fort. Erst am Sonntag stellte sie den Schaden an ihrem Wagen fest und kontaktierte daraufhin die Polizei.