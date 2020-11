Auf 5500 Euro wird der Schaden beziffert, nachdem ein 51-jähriger Autofahrer von einem Grundstück auf die Allmannsweilerstraße in Friedrichshafen einfuhr und dabei den Laster eines 29-Jährigen übersah. Während der Sachschaden am Lastwagen auf lediglich 500 Euro beziffert wird, musste das Auto nach der Kollision abgeschleppt werden, so die Polizei.