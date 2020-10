Auto stößt in Fischbach mit Bus zusammen

Ein Autofahrer ist in der Zeppelinstraße in Fischbach am Montag gegen 17.30 Uhr mit einem Bus kollidiert. Der Renault-Fahrer kam aus der Rosenstraße und wollte in die Zeppelinstraße einfahren, als er dem Bus, der in Richtung Manzell unterwegs war, die Vorfahrt nahm. Weder der Autofahrer, noch einer der elf Insassen im Bus wurden verletzt. Am Auto entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro, die Höhe des am Regionalbus entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt, teilt die Polizei mit.