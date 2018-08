Ein 85-jähriger Autofahrer hat am Dienstag gegen 10.30 Uhr an der Einmündung Meersburger Straße/Poststraße in Fischbach nicht bemerkt, dass sein Auto weiter rollte, wie der Mann gegenüber der Polizei verischerte. Er stieß deshalb mit dem Auto einer von links kommenden 57-jährigen Frau zusammen. Verletzt wurde niemand. Es entstand laut Polizeibericht ein Schaden von rund 11 000 Euro.