Etwa 6000 Euro Sachschaden hat ein 47-jähriger Renault-Fahrer verursacht, als er am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Waggershauser Straße in Friedrichshafen mit mehreren Autos kollidierte. Der Autofahrer war laut Polizei in Richtung Colsmanstraße unterwegs und ordnete sich auf der Linksabbiegespur ein. Dabei kam er jedoch auf die Gegenfahrspur und touchierte drei entgegenkommende Autos, an denen jeweils Sachschaden im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich entstand.